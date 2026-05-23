El dolor de la mamá de la mujer que murió en un choque con su marido a 20 días de su boda: "Se fueron juntos"
Una pareja de jóvenes murió en un dramático choque en Brasil a tan solo 20 días de su casamiento. La desgarradora palabra de la madre de la víctima fatal.
La ciudad brasileña de Itapira se encuentra profundamente conmocionada por un trágico choque que le costó la vida a un matrimonio de jóvenes recién casados. Paola Talhatelli, de 18 años, y Mathias Ambrosini, de 20, fallecieron trágicamente en un brutal accidente de tránsito ocurrido durante la jornada del último jueves.
La palabra de la madre tras el choque en Brasil
El letal episodio sucedió en la ruta SP-352 cuando los enamorados viajaban rumbo a Jacutinga. Según revelaron los reportes preliminares, el joven de 20 años perdió el control del automóvil, giró violentamente sobre la calzada y el vehículo fue embestido de costado por una camioneta que circulaba en el sentido opuesto. Lamentablemente, Paola murió en el lugar del hecho, mientras que su esposo fue rescatado con vida pero falleció al llegar al hospital a raíz de las severas heridas.
En medio del inmenso dolor por la pérdida, Taiara Talhatelli, la madre de Paola, dialogó brevemente con la prensa local y no pudo ocultar su desgarradora emoción frente a las cámaras, expresando una frase que conmovió a todos: "Cumplieron su sueño antes de morir y se fueron juntos". Además, relató que los jóvenes llevaban cuatro años en pareja y que eran sumamente queridos por toda su comunidad.
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El dolor por la noticia escaló rápidamente en las redes sociales. Incluso el fotógrafo oficial que capturó los inolvidables momentos de la reciente boda les dedicó unas emotivas palabras de despedida. "Sabía que estaba registrando momentos que se convertirían en recuerdos eternos, pero no de esta manera. Tenían un amor hermoso", detalló el profesional.
Por su parte, los efectivos policiales confirmaron que el conductor de la camioneta involucrada solo sufrió lesiones leves y arrojó un resultado negativo en el test de alcoholemia de rigor. Las pericias científicas continúan su curso para determinar las responsabilidades de la tragedia.
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