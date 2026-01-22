El feriado del 30 de enero que alivia el fin de mes
El viernes 30 de enero de 2026 llegará con una noticia muy esperada para miles de personas: se decretó un día no laborable que permitirá disfrutar del primer fin de semana largo del año.
Si bien no se trata de un feriado nacional, esta jornada especial permitirá a muchos trabajadores descansar, organizar una escapada corta o participar de actividades locales, en pleno inicio de la temporada de verano.
Por qué el 30 de enero es feriado
El 30 de enero se estableció como jornada no laborable en conmemoración del aniversario fundacional del distrito, creado oficialmente en 1891 mediante una ley provincial. La fecha recuerda el nacimiento del partido, que surgió tras años de pedidos de los vecinos para conformar un nuevo pueblo.
Cada año, este aniversario se celebra con una agenda especial de actividades, entre las que se destacan:
-
Actos oficiales
-
Ceremonias religiosas
-
Desfiles tradicionalistas
-
Muestras culturales y patrimoniales
-
Juegos, sorteos y presentaciones artísticas
Estas celebraciones suelen extenderse durante todo el fin de semana, lo que convierte a la fecha en una oportunidad ideal para el descanso y la recreación.
A quiénes beneficia el feriado del 30 de enero
Este feriado no alcanza a todo el país, sino que beneficia puntualmente a quienes residen o trabajan en el distrito:
-
Empleados de la administración pública municipal y provincial: descanso obligatorio.
Trabajadores del sector privado: el feriado es optativo y depende de la decisión del empleador.
Vecinos y familias del partido: pueden aprovechar el fin de semana largo para descansar, participar de los festejos o viajar.
De esta manera, el viernes 30 de enero se convierte en el primer descanso extendido de 2026 para este grupo de trabajadores.
Calendario de feriados 2026
Estos son algunos de los próximos feriados y días no laborables confirmados para el año:
-
Febrero
-
Lunes 16 y martes 17: Carnaval
-
Marzo
-
Lunes 23: día no laborable con fines turísticos
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
-
Abril
-
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3: Viernes Santo
-
Mayo
-
Viernes 1: Día del Trabajador
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo
-
Junio
-
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
-
Julio
-
Jueves 9: Día de la Independencia
Viernes 10: día no laborable con fines turísticos
-
Agosto
-
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
-
Octubre
-
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
-
Noviembre
-
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional
-
Diciembre
-
Lunes 7: día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25: Navidad
-
