El feriado del 30 de enero que alivia el fin de mes

Empleados de la administración pública municipal y provincial : descanso obligatorio.

Trabajadores del sector privado : el feriado es optativo y depende de la decisión del empleador.

Vecinos y familias del partido: pueden aprovechar el fin de semana largo para descansar, participar de los festejos o viajar.

De esta manera, el viernes 30 de enero se convierte en el primer descanso extendido de 2026 para este grupo de trabajadores.

Calendario de feriados 2026

Estos son algunos de los próximos feriados y días no laborables confirmados para el año: