Así contaron los periodistas de Vorterix que se quedaban sin programa

"Qué horrible decir esto. Lo enojada que estoy", le contestó Victoria Garabal a su compañero de equipo, que le retrucó "¿Pensaste que ibas a jubilarte en Vorterix?".

"No, pero pensé que iban a cumplir con las cosas, o por lo menos no avisarte el mismo día. Me parece un poco bajo", intentó arguir Garabal, pero Matzorama la cortó: "Estás muy equivocada, no te avisaron a vos, me dijeron a mí para que te avise a vos".

"Ah, claro, ¡porque con una chica eso no se puede hablar!", bromeó Garabal antes de referirse al texto que se volvió viral esta semana.

"Ayer circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible porque realmente la situación país está compleja, pero la carta decía algo medio esperanzador... Ah, estaba truchada. Yo entendí que la carta era un 'banquen la situación, las cosas no están saliendo pero la intención es presevar los puestos de trabajo'", convino la conductora.

"Yo cuando leí la carta hubo una parte que me obnubiló, la parte en que habla de Luzu. Sabemos cómo es el tema de los bots", agregó Matzorama.