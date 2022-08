La protagonista de "Sex and the City" alquila su casa por 20 dólares

Sarah Jessica Parker unió su nombre al mundo de la moda, el glamour y Nueva York con su interpretación de Carrie Bradshaw en "Sex and the City", pero la actriz también se abocó a la decoración con un buen gusto impecable y ahora lo demuestra al poner en alquiler su casa de los Hamptons a sólo U$S 19,98 la noche para festejar el rol protagónico que la llevó a la fama.