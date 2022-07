Pepe Cibrián, perplejo con su ex marido: "Es un tonto"

Esta semana, mientras el director del aclamado musical "Drácula" está de gira, salió a la luz un video en el que se ve a Lodi a los besos con otro hombre.

El episodio habría ocurrido durante la despedida de soltero del joven y cuando Cibrián le pidió explicaciones él le contestó que "es algo viejo" y le pidió que no se preocupara, informó la revista Gente.

pepe-cibrian (1).jpg

"Me llamaron de Intrusos y me avisaron que iban a subir un video de con otro hombre, hablé con él y se lo conté. Me dijo con mucha seguridad 'es algo viejo, no te preocupes'. Pero resulta que el video tenía fecha y hora y fue unos días antes de nuestra ceremonia", relató Cibrián.

Con tristeza el prestigioso director teatral reconoció que "una relación es sagrada", por lo que lo que hizo su marido "es injustificable".

Mientras tanto, el joven de 23 años está alojado en la casa que compartía con Cibrián en Buenos Aires y lo espera para emparchar la relación, o para separarse.

"No descarto que se reconcilien porque el amor enceguece", intervino la periodista Laura Ubfal al dar detalles sobre la crisis matrimonial de Cibrián.