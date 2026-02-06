Escándalo Epstein: Bill Clinton insistió en su deseo de audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos
Hillary y Bill Clinton quedaron comprometidos en el caso por su relación con Jeffrey Epstein, y ahora quieren limpiar su nombre de manera pública.
El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton reiteró esta semana su pedido de que su audiencia en el Capitolio sea pública, y que se difundan todos los archivos que el Departamento de Justicia todavía guarda sobre el financista Jeffrey Epstein, que murió en 2019 mientras era investigado por abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas.
"He solicitado la divulgación completa de los documentos relacionados con el caso Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Y justo esta semana, acepté comparecer en persona ante el comité", declaró Bill Clinton en un comunicado.
"Pero eso sigue siendo insuficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes", disparó.
"Ahora, el presidente Comer dice que quiere cámaras, pero solo a puerta cerrada", señaló el expresidente demócrata en referencia al diputado republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
"¿Quién se beneficia de este acuerdo? Ciertamente no las víctimas de Epstein, que merecen justicia. Ni el público, que merece la verdad. Solo sirve a intereses creados. No se trata de investigar los hechos, se trata de pura política", añadió el demócrata, cuya esposa y otrora candidata presidencial, Hillary Clinton, también quedó involucrada en el caso Jeffrey Epstein por las fotos difundidas hasta la fecha.
Los Clinton llevan un tiempo a disposición de la Justicia estadounidense, así como también de los medios y la opinión pública. Más precisamente, desde que el año pasado trascendieron las primeras imágenes de su relación social y amistosa con Jeffrey Epstein.
"No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como peón en un juicio espectáculo a puerta cerrada organizado por un Partido Republicano presa del pánico. Si quieren respuestas, detengamos este juego y hagámoslo como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver con sus propios ojos de qué se trata realmente", sentenció.
Los miles de archivos, mails, fotos y videos del caso Epstein que publicó el viernes pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacudieron no sólo al escenario político de los Estados Unidos sino también al mundo entero dado el contenido sórdido, macabro y lúgubre de la mayoría de los mensajes e imágenes.
Hillary y Bill Clinton fueron de las primeras figuras políticas en quedar "en evidencia" por su conexión a Jeffrey Epstein, pero la naturaleza de su relación y de sus actos en las veladas que compartieron con el financista todavía son materia de investigación.
