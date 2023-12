Quién era Numa Turcatti, el personaje de Enzo Vogrincic en "La sociedad de la nieve"

tragedia de los andes

En esta nueva película, la tragedia no tiene protagonistas principales. Cada uno tiene su lugar, su rol, su importancia, tanto los vivos como los muertos, cuyos nombres figuran debidamente en la pantalla al conocerse cada fallecimiento.

Entre las 45 personas a bordo del avión se encontraba Numa Turcatti, quien no formaba parte del equipo de rugby como la mayoría de los pasajeros, sino que había viajado convencido a último momento por su amigo Pancho Delgado, con quien que estudiaba derecho.

Numa Turcatti

En el film, Numa Turcatti juega un papel clave. Tras salir ileso del accidente, este personaje es el encargado de relatar con voz en off lo vivido en los Andes, recogiendo el testimonio de todos los otros sobrevivientes. En ese proceso, se va encontrando con los personajes y aprendiendo de ellos hasta que al final comprende lo que sucede, se entrega y se une a “la sociedad de la nieve”.

El propio Bayona resaltó la importancia del rol de Numa para la realización de una nueva película sobre la tragedia: “Estuvo 62 días viviendo el calvario, diez días menos del resto, y se quedó en la orilla. El hecho de que un tipo, recordado por todos como de los que más hizo y entregó por el grupo, se quedará ahí, inmediatamente ponía en evidencia una pregunta: ‘¿qué sentido tuvo?’. Por eso había que volver a la montaña, volver a contar la historia desde otro lugar, a través de los muertos”.

Numa Turcatti

Quién es Enzo Vogrincic, el actor que interpreta a Numa Turcatti

Quien le puso el cuerpo y la voz a Numa en la pantalla es el actor Enzo Vogrincic, quien afrontó el desafío de interpretar a uno de los fallecidos en la tragedia. Para esto, el actor se entrevistó con familiares de Turcatti y visitó los lugares que este frecuentaba.

“Fue complejo porque de Numa no tenía nada, no había una referencia visual, más allá de las fotos, no podía ver cómo era, cómo se movía, solo tenía lo que la familia me contaba de él. Charlé con los hermanos, me mostraron la casa, la caminé con ellos y en cada habitación me decían qué se acordaban de Numa. Conocí a sus amigos y, cada vez que hablaban de él, todos me decían cosas espectaculares. Roberto Canessa me dijo una vez ‘Numa era un monje de otro planeta’”, contó el joven actor.

viven - la sociedad de la nieve - netflix El actor Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti en "La Sociedad de la nieve"

Recordó entonces un encuentro que mantuvo con los sobrevivientes de la tragedia de los Andes durante una cena en un restaurante: “Todos nos presentamos y les contamos a quiénes íbamos a interpretar. Cuando yo decía que iba a hacer el papel de Numa siempre se escuchaba un ‘ufff’ seguido de un silencio y me abrazaban. Yo me preguntaba qué tenía este tipo que había dejado tanto en la gente”.

Para interpretar a su personaje, tanto Vogrincic como el resto de los actores tuvieron que someterse a un cambio de imagen notorio para retratar situaciones como la falta de agua, de alimentos y el frío: “Fue un esfuerzo actoral muy grande. El proceso duró cuatro meses en los que tuvimos que bajar de peso de a poco. La exigencia de la historia que tenía la parte física y la experiencia con el frío, y luego una parte emocional muy compleja que consistía en entender, actuar e interpretar situaciones muy inverosímiles. Es muy difícil sentir la realidad del peligro y de la muerte. Por suerte estaba lo físico porque te ayudaba mucho. De repente tenías hambre y los pies congelados y no era necesario actuarlo".

viven - la sociedad de la nieve - netflix

Al respecto también se expresó J.A. Bayona, quien destacó el nivel de actuación con creces: "Enzo había hecho un viaje extraordinario desde el primer casting hasta el último día de rodaje de su personaje. El día que Enzo terminó de grabar fue impresionante. Filmamos a todos los actores en un plano donde se puede ver cómo cada personaje sufre la despedida de Numa. Era emocionante saber que, en verdad, estaban también muy afectados porque era Enzo el que se iba del set".

Por otro lado, el actor también expresó cómo fue vivir y filmar en el lugar del accidente: “Estuve dos noches ahí. Cuando fui, yo ya había terminado de rodar mis planos para la película y me pregunté por qué no había ido al principio. Ahí se entiende todo, cambia el paisaje. Una cosa es Sierra Nevada, con nieve y frío, pero de repente estabas en el medio de Los Andes y ahí sentías el peligro y el frío real. Podías entender algunas de las decisiones que tomaron. Fue muy removedor y ayudó mucho a entender lo difícil que debe haber sido estar ahí”.

Sobre qué enseñanzas le dejó el haber formado parte de “La sociedad de la nieve”, Enzo Vogrincic reflexionó: “Conociendo a los supervivientes aprendí el valor de la amistad y el amor, y cómo eso es una herramienta muy valiosa para la vida, que te puede sacar de cualquier lugar. Aprendí a encontrarle el amor a todas las cosas y, sobre todo, a los amigos”.

"La sociedad de la nieve": avance oficial

La sociedad de la nieve | Avance oficial 2 | Netflix

La sociedad de la nieve: reparto

Enzo Vogrincic como Numa Turcatti

Agustín Pardella como Nando Parrado

Matías Recalt como Roberto Canessa

Esteban Bigliardi como Javier Methol

Diego Vegezzi como Marcelo Perez

Fernando Contigiani García como Arturo Nogueira

Esteban Kukuriczka como Fito Strauch

Rafael Federman como Eduardo Strauss

Francisco Romero como Daniel Fernandez Strauch

Valentino Alonso como Pancho Delgado

Tomás Wolf como Gustavo Zerbino

Agustín Della Corte como Tintín Vizintín

Felipe Otaño como Carlitos Páez

Andy Pruss como Roy Harley

Blas Polidori como Coco

Felipe Ramusio como Diego Storm

Simón Hempe como Coche Inciarte

La sociedad de la nieve: ficha técnica

Dirigida por J. A. Bayona

Escrita por J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques, Nicolás Casariego

Basada en el libro de “La Sociedad de la Nieve” de Pablo Vierci

Producida por Belén Atienza, Sandra Hermida, J.A. Bayona

Productor asociado: Pablo Vierci

Diseñador de producción: Alain Bainée

Dirección de fotografía: Pedro Luque Briozzo SCU

Editores: Jaume Martí (Ammac), Andrés Gil (Ammac)

Música: Michael Giacchino