El escandaloso audio que Lissa Vera le mandó a Lechuga

Según esta persona, el audio “se lo manda Lissa a Lechuga unos días antes de denunciarlo” y adelantó que “comienza diciéndole ´lechuga, mi amor´”.

En el audio filtrado por el amigo de Santiago Torres se escucha: “Lechu, mi amor, ¿qué hacés? Escuchame una cosa, acabo de hablar con la producción de Box Fish, me dijeron que por ahora no digas nada y que cuando yo salga ahí podemos hablar porque me van a preguntar. Recién ahí salgamos a decir porque no está claro si soy yo o no soy yo, la productora prefiere que desmienta el asunto”.

Y agrega: “Finjamos demencia por ahora, te pido si podes hacer esto por ahora, mi amor”.

Según “El Peque”, “este audio es un fresquito de cuando se armó toda esta movida, de cuando se viraliza el video de los besos, ella le pide que espere porque se está armando algo”.

“A mí me dio mucha impotencia, Lechuga tiene una hija y familia, lo está quemando mal”, indicó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Podes hacer campaña en los medios con otra cosa, no con esto, se le está faltando el respeto a la mujer que sufre este tipo de cosas, esto es para que vean la realidad, uno cuando ve a un amigo en esta situación haría lo mismo”.