Repudio a Cormillot en las redes por una frase misógina y gordofóbica: el descargo del Doctor

Acto seguido puso un ejemplo poco feliz que se ganó el repudio generalizado. “El ejemplo que yo doy es ‘la gordita de la familia’. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero".

"Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?. Eso puede parecer una discriminación pero eso así", remarcó

Tras ser tendencia en Twitter, Cormillot escribió: “¡Di un ejemplo antiguo! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico! Perdón si alguien se molestó”. Pero esto no calmó las aguas, sino que generó más mensajes en su contra.

https://twitter.com/DrCormi/status/1562585273833500672 Perdón Di un ejemplo antiguo!!!!! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces.

Lo de la mano era simbólico! Perdooooon !!!!! — Dr Alberto Cormillot (@DrCormi) August 24, 2022

El repudio en las redes sociales

https://twitter.com/JuMarttinez/status/1562595017654317056 Cormillot odia a la gente gorda, pero lo disfraza con su rol de profesional. En el mismo comentario metió gordofobia, acoso laboral y cosificación como algo anecdótico. BASTA DE ESTA GENTE EN MEDIOS — JuliJuli (@JuMarttinez) August 25, 2022

https://twitter.com/feminstina/status/1562581920923684864 Que repugnante el video de Cormillot diciendo básicamente que si sos gorda nadie va a sentir atracción por vos + los idiotas de alrededor asintiendo y coincidiendo. Harta de que sigan existiendo discursos así de retrógrados y nefastos en la televisión Argentina. Extinganse. — Tina (@feminstina) August 24, 2022

https://twitter.com/mariaFFreijo/status/1562539259147743238 Cormillot dijo que si una"chica gordita"(sic)es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja40 Kg ahí sus compañeros tendran otra intención Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar. Pero eso no es todo lo q esta mal — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) August 24, 2022

https://twitter.com/sofimejail/status/1562567481423986690 Para ser un buen profesional también tenes que ser una buena persona, Cormillot nunca fue ninguna de los dos — So (@sofimejail) August 24, 2022

https://twitter.com/care_mariana/status/1562613601738772482 El problema con las declaraciones nefastas de Cormillot es que a determinada edad, la gente tendría que jubilarse, y dejar de hacer papelones públicos. La decadencia es tremenda, y cuando sos un personaje público, es patética. — Mariana C (@care_mariana) August 25, 2022

https://twitter.com/alesitoide/status/1562596739064135681 cormillot be like "bajá unos kilos así te manosean con ganas en el laburo" — hopeful monster marxistoide (@alesitoide) August 25, 2022

https://twitter.com/furiatrava/status/1562808580079640576 Cormillot y su odio a las cuerpas gordas.

Veo como varias personas hacen hincapié el el acoso labora y omiten lo grave de su discurso violento a quienes somos gordas.

Hay una realidad en su nefasto discurso.

A nadie les gusta las gordas, ni en la cama, laboral o político. — Fσια Gυιαα Gαíα (@furiatrava) August 25, 2022

El descargo del doctor Alberto Cormillot

Ante el gran repudio en redes sociales, el médico especialista en nutrición subió un video a sus redes donde explica sus dichos. "Buen día a todos, les hablo desde el auto porque estoy yendo a la radio a trabajar. El otro día comenté una situación que ocurre cuando una persona está con sobrepeso y cuando baja. Bueno, yo me equivoqué porque hablé de una situación en el trabajo y tendría que haber dicho: 'en el gimnasio, el aula, la universidad'".

"Relate lo que me cuentan mis pacientes, en estos 60 años. Eso no quiere decir que yo lo apruebe, de hecho lo he denunciado. Que yo lo comente, no quiere decir que yo lo apruebe", señaló.

Y remarcó: "Las personas con sobrepeso son discriminadas. ¿Eso está bien? No, es horrible, pero nunca es triste es la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Tenemos que hacer cosas para cambiarlo? Sí, una de ellas es denunciarlo, ignorar que existe no va a ayudar la situación".

