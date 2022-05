Alfredo Casero contra todos: ahora le apuntó a Luis Ventura y otro

caseros

Después aseguró que la gente debe creer "solo en aquellos que investigan y que nosotros sabemos que están trabajando para la verdad. Hay muchos que están trabajando para la verdad. Hay mucha gente que se arruinó en todo este tiempo. Mucha gente que no quiso seguir viviendo por el miedo que le daba y que la media tiene mucho que ver. Tinelli, Pergolini., todos tienen cadáveres, gente muerta, todos son responsables de hacer lo que hicieron, todos son responsables de decir lo que dijeron. Así como los políticos están cómodos en acciones ilícitas para hacer sus negocios", dijo.

"Estoy pidiendo ayuda por todos lados, a gente que no se les pega, entre ellos a Anonymus. A vos...el que es un viejo choto que dejó a la chica embarazada, que la quería hacer abortar, Luis Ventura. Luis Ventura no tienes más poder, ahora lo tenemos nosotros, ni vos ni Rial, ni todos esos que hicieron mierda atanta gente".

"Todo el mundo habla de Beatriz Salomón, pero Pergolini te acordas lo que le haciste a Socolinsky que era un médico... A esa persona por una pelotudes la crucificaste por el rating", manifestó.

Y cerró: "Ustedes ya saben todo pero esto se tiene que terminar ya. Cunio come sin sal y mandale un beso a los chicos de zona Sur. No me digan que sea valiente yo, sean valientes todos".