Analía Franchín descolocó a sus compañeros en vivo con una pregunta escatológica: "Me anuló la nariz"
La panelista de A la Barbarossa percibió un olor extraño en pleno programa, lanzó una pregunta sin filtros y desató las carcajadas de Pía Shaw y Lizy Tagliani.
Analía Franchín protagonizó un momento insólito en A la Barbarossa, el ciclo de Telefe, cuando percibió un olor extraño en el estudio y decidió poner sobre la mesa una sospecha que tomó por sorpresa a sus compañeros. Sin ningún prurito, la panelista preguntó en vivo si alguien se había tirado un pedo y desencadenó una escena hilarante.
Todo comenzó cuando Franchín, entre risas, lanzó una consulta directa que descolocó al resto del equipo: “¿Alguien se tiró un pedo?”. La pregunta generó una reacción inmediata de Pía Shaw, quien intentó indagar sobre lo que había percibido su compañera y le respondió: “Ana, estás loca. ¿Sentís olor o ruido?”.
Lejos de retractarse, la periodista insistió en que había advertido algo extraño y se apresuró a aclarar que ella no había sido la responsable. Su explicación, lejos de apaciguar el revuelo, terminó por alimentar las carcajadas en el estudio.
La frase de Analía Franchín que hizo estallar de risa a sus compañeros
“No fui yo. Me vino un halo de olor. Estaba picante, me anuló la nariz”, explicó Franchín, mientras sus compañeras se tentaban con su descripción. La frase se convirtió en el punto álgido del intercambio y sumó una dosis de humor escatológico a la emisión.
En medio de la algarabía, Lizy Tagliani también se sumó a la escena con una intervención irónica sobre el relato de la panelista. “Dice ‘me vino un halo y me señala a mí’”, bromeó la conductora, lo que provocó nuevas risas entre las presentes.
El comentario de Tagliani puso el foco en la manera en que Franchín había descrito el supuesto episodio: con una mezcla de desconcierto, espontaneidad y un vocabulario tan insólito como gráfico. Mientras tanto, la panelista intentaba sostener su versión ante la incredulidad de sus compañeras.
Cómo terminó el insólito momento en A la Barbarossa
Cuando advirtió la repercusión que habían generado sus palabras, Franchín reaccionó con una breve disculpa: “Ay, perdón”. Sin embargo, para entonces el episodio ya había alterado el ritmo habitual del programa y provocado una sucesión de carcajadas en el estudio.
Aunque nadie identificó públicamente al supuesto responsable del olor, la ocurrencia de la periodista convirtió una situación cotidiana en una anécdota televisiva. Una vez más, la espontaneidad de los intercambios en vivo dio lugar a un momento inesperado en la pantalla de Telefe.
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