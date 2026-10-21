Analía Franchín descolocó a sus compañeros en vivo con una pregunta escatológica: "Me anuló la nariz"

El comentario de Tagliani puso el foco en la manera en que Franchín había descrito el supuesto episodio: con una mezcla de desconcierto, espontaneidad y un vocabulario tan insólito como gráfico. Mientras tanto, la panelista intentaba sostener su versión ante la incredulidad de sus compañeras.

Cómo terminó el insólito momento en A la Barbarossa

Cuando advirtió la repercusión que habían generado sus palabras, Franchín reaccionó con una breve disculpa: “Ay, perdón”. Sin embargo, para entonces el episodio ya había alterado el ritmo habitual del programa y provocado una sucesión de carcajadas en el estudio.

Aunque nadie identificó públicamente al supuesto responsable del olor, la ocurrencia de la periodista convirtió una situación cotidiana en una anécdota televisiva. Una vez más, la espontaneidad de los intercambios en vivo dio lugar a un momento inesperado en la pantalla de Telefe.