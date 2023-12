Viral: Luchi Davit, la cantante que se hace fuerte

Y agregó: "Aprendí guitarra con mi maestra y amiga Estela Trentini que me acompañó en mis primeros pasos en la música. Y canté muchos años en el coro mientras seguía aprendiendo guitarra y canto".

Embed - Luchi Davit - En Secreto (Video Oficial)

La bahiense cada vez que puede destaca el rol de sus padres, que siempre la apoyaron y colaboraron en su formación académica.

"Tomé clases de danzas árabes desde los 5 hasta los 10 años. A los 7 comencé con clases de guitarra, también cantaba y mi profesora me dijo que cantaba muy afinado, fue entonces que me recomendó tomar clases para animarme a cantar con mayor proyección en la voz y a vencer la timidez. A los 12 años entré en la Escuela de Valeria Lynch de Bahía Blanca y me formé en canto e interpretación. Después seguí con clases individuales de canto con varias profesoras de mi ciudad", subrayó.

La parte profesional en la música llegó este año: "definitivamente este 2023 es el año en el que me siento profesional en la música, trabajo con un gran equipo. Comencé con el lanzamiento de mi primer tema propio con mi productor musical Chemi K.O y en el camino se sumaron mas personas al equipo. Considero el lanzamiento de mi primer single 'En Secreto' mi gran inicio como cantautora".