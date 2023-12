Reseña de "Maestro": la nueva película de Bradley Cooper que es digna de un Oscar

maestro Bradley Cooper en "Maestro". Foto: (Netflix)

Desde la escena inicial, donde Bradley Cooper muestra ya la versión más anciana de Leonard y se deja ver sumido en la introspección del piano y sin soltar jamás el cigarrillo no puede escapar de su narcisismo y dandismo con una perfecta interpretación del actor. En este momento, también, queda en evidencia que la película no va solamente a recorrer la vida del gran director de orquesta, con su histrionismo, dedicación y emoción, sino también sobre su amor con Felicia Montealegre (Carey Mulligan), el gran amor de su vida, como él mismo lo reconoce y a quien recuerda como quien no pudo haber siquiera existido sin ella.

maestro Carey Mulligan en "Maestro". Foto: (Netflix)

A partir de allí, la pantalla se pasa al blanco y negro en un juego perfecto de imágenes haciendo referencia a la mejor versión del cine clásico y convirtiendo a "Maestro" en un inmenso flashback que dará cuenta no sólo de los sucesivos, incontables triunfos de “Lenny” sino también de esa historia de amor no exenta de turbulencias. Con un fanático empedernido del amor como Leonard y una Felicia que no encuentra consuelo a sus desventuras, una de las frases que más resalta para este desafío del protagonista de estar con hombres y mujeres por igual es: "Amo tanto a la gente que me cuesta estar solo".

Es así cómo queda demostrada la perfección del guion, ideado justamente por Bradley Cooper donde queda en evidencia que "Maestro" está concebida como un linaje típico de un melodrama de Hollywood. Es un drama con música que, definitivamente, el productor y protagonista ya tiene como género predilecto después de "Nace una estrella". Y en este film es cuando logra retomarlo no sólo con una interpretación digna de Oscar, sino también por el hecho de que consigue llevar la personalidad de un músico tan versátil, excepcional y un emblema de la cultura neoyorquina a la pantalla grande.

maestro "Maestro" ya está disponible en todos los cines. Foto: (Netflix)

"Maestro" es una obra de arte en la que Bradley Cooper supo brillar como actor y como pionero de esta historia, se muestra robusto en un personaje tan complejo de mente y cuerpo. El actor asume todos y cada uno de los infinitos matices de una figura irresistible, a la vez arrolladora y piadosa. Pero, más allá del inigualable trabajo de él, Carey Mulligan también sabe destacarse debido a que toma un papel fundamental en la historia al interpretar a Felicia. Y, si bien no es noticia su brillantez a la hora de encarnar a cualquier personaje, la actriz supo ser una perfecta coestrella en este mundo de infelicidad que le tocó vivir a la esposa verdadera de Leonard.

Aunque, este musical no podría ser lo mismo sin una buena producción y "Maestro" no es solamente digno de Oscar gracias a sus protagonistas y su nivel de interpretación, sino también por su puesta en escena, su fotografía y su vestuario. Esta película no juega solamente con el blanco y negro a modo de flashback o un sueño eterno de recuerdos de Bernstein, sino que además retrata a la perfección la fisionomía del músico acercándolo bastante con el maquillaje y el vestuario a cada etapa que él mismo vivió.

Pero, lo cierto es que con Martín Scorsese y Steven Spielberg como productores, no es sorpresa que una creación de este tipo haya sabido captar cada detalle de una historia tan memorable como la de este histórico emblema musical. "Maestro" sabe ser de esas películas que sorprenden desde el inicio y, a pesar de que no le tenía expectativas, supo cautivarme como musical, melodrama y con cada detalle tan inigualable.

maestro "Maestro" es una carta de amor al cine clásico. Foto: (Netflix)

Una película que tiene todas las posibilidades de llevarse un Oscar en mejor actor/actriz o maquillaje. Una película hermosa, fácil de seguir en música, pero compleja en guion que no sólo deja pensando sobre las dificultades de la vida, sino también en cómo cada decisión que uno toma no sólo afecta a uno mismo, sino a nuestro entorno. Un retrato perfecto de un genio incomprendido que nunca pudo terminar de ser libre, pero que vivió al máximo. Grandísima idea de Cooper en un momento excepcional en su carrera.

Sinopsis, tráiler y fecha de estreno de "Maestro" en Netflix:

Maestro es una poderosa historia de amor que sigue la larga relación entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Esta oda al arte y a la vida es, en esencia, un retrato conmovedor del amor y la familia.

Fecha de estreno en Netflix: 20 de diciembre:

Tráiler:

