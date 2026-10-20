BTS llega a La Plata: todo lo que hay que saber sobre los shows, el merchandising y el light stick

Información sobre BTS en Argentina

BTS en Argentina: qué light stick hay que llevar

Otro de los puntos destacados es el uso del light stick oficial, conocido entre los seguidores de BTS como ARMY Bomb. Para los efectos inalámbricos previstos durante el espectáculo, el modelo compatible es el BTS Official Light Stick Ver. 4.

Además, se recomienda llevar tres pilas alcalinas AAA nuevas para evitar inconvenientes durante el recital. El dispositivo permite acompañar el show con efectos luminosos sincronizados con la puesta en escena. La organización también indicó que no es necesario sincronizar individualmente el dispositivo con cada asiento mediante la aplicación para disfrutar de los efectos previstos.

Cómo será el escenario de BTS en La Plata

Los recitales contarán con una puesta escénica de 360 grados, una disposición que busca ofrecer una experiencia envolvente para el público y aprovechar distintos sectores del estadio.

La llegada de BTS genera una gran expectativa entre sus seguidores argentinos, que tendrán tres oportunidades para ver al grupo en vivo en La Plata. Con la información sobre merchandising y light sticks ya difundida, los fanáticos pueden organizar parte de los preparativos antes de las presentaciones.

Para consultar novedades y eventuales actualizaciones sobre los accesos, los horarios de apertura de puertas, los objetos permitidos y el operativo de transporte, se recomienda seguir los canales oficiales de DF Entertainment y la ticketera del evento.