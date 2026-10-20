BTS llega a La Plata: todo lo que hay que saber sobre los shows, el merchandising y el light stick
La productora difundió información para los fanáticos sobre la compra de productos oficiales y el dispositivo que permitirá disfrutar de los efectos especiales.
BTS llega a la Argentina con tres recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde el grupo surcoreano presentará su gira mundial ARIRANG. Los shows están programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, en uno de los acontecimientos musicales más esperados por el fandom local.
De cara a las presentaciones, se difundieron indicaciones para quienes planean asistir, con información sobre el merchandising oficial y el uso del light stick, el dispositivo luminoso que acompaña las canciones y forma parte de la experiencia de los conciertos de la banda.
BTS en La Plata: cuándo comprar el merchandising oficial
Los puestos de merchandising tendrán jornadas de venta antes de los recitales y durante los días de las presentaciones. De acuerdo con la información oficial difundida por HYBE, habrá puntos de venta exteriores el martes 20 y el jueves 22 de octubre, de 10 a 21.
En tanto, durante los días de los conciertos, la venta estará habilitada de 10 a 23. Una de las cuestiones importantes para los fanáticos es que se podrá comprar merchandising sin necesidad de contar con una entrada para el espectáculo, aunque los productos estarán sujetos a disponibilidad.
La recomendación para quienes quieran conseguir artículos oficiales es tener en cuenta los horarios anunciados y contemplar que algunos productos podrían agotarse durante las jornadas de mayor demanda.
BTS en Argentina: qué light stick hay que llevar
Otro de los puntos destacados es el uso del light stick oficial, conocido entre los seguidores de BTS como ARMY Bomb. Para los efectos inalámbricos previstos durante el espectáculo, el modelo compatible es el BTS Official Light Stick Ver. 4.
Además, se recomienda llevar tres pilas alcalinas AAA nuevas para evitar inconvenientes durante el recital. El dispositivo permite acompañar el show con efectos luminosos sincronizados con la puesta en escena. La organización también indicó que no es necesario sincronizar individualmente el dispositivo con cada asiento mediante la aplicación para disfrutar de los efectos previstos.
Cómo será el escenario de BTS en La Plata
Los recitales contarán con una puesta escénica de 360 grados, una disposición que busca ofrecer una experiencia envolvente para el público y aprovechar distintos sectores del estadio.
La llegada de BTS genera una gran expectativa entre sus seguidores argentinos, que tendrán tres oportunidades para ver al grupo en vivo en La Plata. Con la información sobre merchandising y light sticks ya difundida, los fanáticos pueden organizar parte de los preparativos antes de las presentaciones.
Para consultar novedades y eventuales actualizaciones sobre los accesos, los horarios de apertura de puertas, los objetos permitidos y el operativo de transporte, se recomienda seguir los canales oficiales de DF Entertainment y la ticketera del evento.
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