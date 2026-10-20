BTS llegó a la Argentina bajo un fuerte operativo de seguridad y se prepara para los shows en La Plata

La expectativa por su visita también se refleja en el interés que despertaron sus conciertos. Las entradas para las tres fechas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata se agotaron con anticipación, una muestra del alcance que tiene el grupo surcoreano entre sus fanáticos argentinos.

Cuándo son los recitales de BTS en La Plata

La banda se presentará el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026, con los tres espectáculos anunciados para las 20. Las actuaciones forman parte del BTS World Tour “ARIRANG”, la gira internacional que lleva al grupo nuevamente a los escenarios como formación completa.

Estos conciertos representan un acontecimiento especial para el público local, ya que serán las primeras presentaciones de BTS en la Argentina. La llegada de los siete artistas se produce después de una etapa marcada por sus proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Con el desembarco del grupo, comienza la cuenta regresiva para tres noches que prometen convocar a miles de seguidores en La Plata. La combinación de entradas agotadas, un importante operativo de seguridad y la repercusión de las primeras imágenes confirma la enorme expectativa que rodea la visita de una de las bandas más influyentes de la música internacional.