BTS llegó a la Argentina bajo un fuerte operativo de seguridad y se prepara para los shows en La Plata
Tras su paso por Chile, los integrantes del grupo surcoreano aterrizaron en Ezeiza para una serie de recitales que ya tienen entradas agotadas.
La espera terminó para el fandom argentino de BTS. Los siete integrantes del fenómeno mundial del K-pop llegaron al país este lunes por la tarde, luego de presentarse en Chile, y quedaron en el centro de la atención a pocos días de sus esperados conciertos en La Plata.
La banda arribó a bordo de un avión privado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se puso en marcha un importante dispositivo para garantizar su traslado. La llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook marcó el inicio de una semana histórica para sus seguidores, que aguardan con enorme expectativa los tres espectáculos programados en territorio argentino.
El operativo incluyó una custodia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con motos que escoltaron el convoy de camionetas negras en las que se desplazaron los artistas. Además, el traslado contempló el uso de siete vans individuales, en medio de un despliegue pensado para resguardar la seguridad de los músicos durante el recorrido.
BTS en Argentina: las primeras imágenes de su llegada
El arribo de los integrantes no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a generar repercusiones. Las imágenes que trascendieron mostraron a los artistas con un estilo relajado, algunos de ellos con cámaras fotográficas, mientras se preparaban para continuar con la agenda previa a sus presentaciones.
Los músicos ingresaron al país a través de la terminal destinada a vuelos privados, conocida como FBO. Desde allí, fueron trasladados en un colectivo hasta el sector de Migraciones y posteriormente continuaron el recorrido bajo las medidas de seguridad dispuestas para la ocasión.
La expectativa por su visita también se refleja en el interés que despertaron sus conciertos. Las entradas para las tres fechas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata se agotaron con anticipación, una muestra del alcance que tiene el grupo surcoreano entre sus fanáticos argentinos.
Cuándo son los recitales de BTS en La Plata
La banda se presentará el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026, con los tres espectáculos anunciados para las 20. Las actuaciones forman parte del BTS World Tour “ARIRANG”, la gira internacional que lleva al grupo nuevamente a los escenarios como formación completa.
Estos conciertos representan un acontecimiento especial para el público local, ya que serán las primeras presentaciones de BTS en la Argentina. La llegada de los siete artistas se produce después de una etapa marcada por sus proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Con el desembarco del grupo, comienza la cuenta regresiva para tres noches que prometen convocar a miles de seguidores en La Plata. La combinación de entradas agotadas, un importante operativo de seguridad y la repercusión de las primeras imágenes confirma la enorme expectativa que rodea la visita de una de las bandas más influyentes de la música internacional.
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