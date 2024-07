Coti Romero destrozó a Camila Lattanzio: qué dijo

Lattanzio había hecho videos usando la ropa que Coty aseguraba que le había robado. Entonces la correntina respondió en streaming de Se Picó y reveló detalles sorprendentes sobre el vínculo de Camila y Maxi cuando estaba con Juliana."Ella siempre quiere la cámara. No solo eso, filtró el video de Juliana y además se acostaba con Maxi cuando él estaba con Juliana. Lo sé porque él me contaba todo, que le escribía y ahora viene a hablar de códigos", dijo.

Y continuó: "A mí me decía que era cero códigos por estar con Nacho y se terminó comiendo al cordobés. Lo sé porque me lo contó. Yo realmente me callé la boca en ese momento y no me importaba, y todavía no me importa".

Además, dijo: "No sé si fue la tercera en discordia en la relación porque fue en su momento, pero Juliana nunca se enteró. Encima, no se llama Camila Lattanzio, se llama Camila Rattanzio o Camila Manottanzio".