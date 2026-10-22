Catherine Zeta-Jones sorprendió con un consejo para Messi: "Que le dé un descanso a Miami"

“Tengo que decir que, sin embargo, si Inglaterra jugara contra Argentina, tendría que... por mucho que ame a Messi... Eso fue difícil para mí, porque mi amor por Messi tuvo que ser persuadido para que terminara hinchando por Inglaterra”, confesó.

La declaración reflejó la particular relación de la actriz con el fútbol y su intento de equilibrar el cariño por el rosarino con su inclinación por el seleccionado inglés.

El recuerdo de la consagración argentina en Qatar 2022

La admiración de la protagonista de The Mask of Zorro y Chicago por Messi no comenzó recientemente. Después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, tras la final contra Francia, la actriz celebró el triunfo en las redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo.

“¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido (Michael Douglas) está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”, escribió.

La mención a su esposo, con quien está casada desde el año 2000, le dio un tono humorístico a una publicación que dejó en evidencia su fanatismo por el capitán argentino. Tiempo después, Zeta-Jones volvió a dedicarle un mensaje al futbolista con una frase breve, pero contundente: “Y Dios creó a Messi”.