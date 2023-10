La respuesta del respresentante de Charlotte Caniggia a Juana Viale

Qué dijo el representante de Charlotte sobre la ausencia de la hija del viento en el programa de Juana Viale

Luego, el periodista sumó: "Tanto Juana como Nacho salieron con los tapones de punta a criticar a la famosa y a su representante, Fabián Esperón, bueno tengo la respuesta de la mano derecha de la participante del Bailando". Y continuó: "Hablé hace un rato con Fabián, le ofrecí el programa si quería hacer un descargo pero me dijo que no, y me dio una explicación de por qué ha decidido no hablar en ningún lado, aunque me ha dado algunas sensaciones de lo que siente vía WhatsApp".

Según confesó Etchegoyen, Esperón ve esto como un circo. "Juan querido, estoy destrozado de tiempos. Esta vez no voy a meterme en una pelea mediática. No pasó nada, show mediático y en eso no entro", fueron las palabras exactas del representante de Charlotte Caniggia ante el escándalo con Juana Viale.