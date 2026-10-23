Charly García cumple 75 años y así lo homenajearon sus fanáticos
En la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz en Palermo se reunieron miles de fanáticos del cantante para homenajearlo con música y bigotes pintados.
En una jornada cargada de emoción y mística rockera, Charly García celebró sus 75 años este viernes. La histórica fecha movilizó a cientos de admiradores que se congregaron frente a su residencia en el barrio porteño de Palermo para rendirle un multitudinario y cálido homenaje.
El clímax de la jornada se vivió cuando la leyenda del rock nacional apareció en el balcón de su domicilio para saludar a la multitud apiñada sobre la vereda. La salida del artista desencadenó el delirio colectivo de los seguidores, quienes unieron sus voces para dedicarle el feliz cumpleaños y manifestarle su afecto en un nuevo aniversario de vida.
Para amenizar la espera en las inmediaciones del inmueble, un grupo de músicos montó un show en plena calle, repasando los grandes hitos de la prolífica discografía del artista. Los fanáticos acompañaron cada estrofa a pura emoción, mientras muchos lucían el característico bigote bicolor pintado en sus rostros como muestra de admiración. En medio de los festejos, uno de los asistentes sintetizó ante TN el sentir general: “Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande”.
La cita evidenció la vigencia de su obra al congregar a distintas capas generacionales, abarcando desde aquellos que siguieron sus primeros pasos en los años setenta hasta jóvenes que llegaron a su repertorio de manera autónoma. Entre ellos, Mijail compartió cómo el legado de su padre definió su vínculo con el músico: “Yo crecí con Sui Generis y todo lo que fue el rock progresivo de los años 70 en la Argentina. De alguna forma, yo crecí con Charly García, empezando a escuchar sus álbumes poco a poco”. Asimismo, adelantó la iniciativa cultural que tiene entre manos: “Charly significa mucho para mí, al punto de que ya estoy organizando mi propio evento de Charly García con película, vinilo y otra cosa más”.
A sus 23 años, Nacho también dio el presente en el barrio de Palermo. Al momento de reflexionar sobre la huella del cantante en su historia personal, el joven remarcó: “Para mí, Charly es una pasión. Es cultura, es rock y es historia”, recordando que su acercamiento al universo garciano se dio en la infancia por intermedio de su madre.
Por su parte, Camila, quien viajó especialmente desde la localidad de Munro, calificó al músico como “el maestro” y argumentó su profundo afecto familiar: “Yo creo que es el papá musical de todos. O por lo menos el mío”. Además, rememoró sus primeros recuerdos sonoros: “Desde muy chiquitita. Muy, muy. Desde la panza ya seguramente he escuchado”.
La mística de la velada atrapó también a un seguidor proveniente de Moreno, quien tras culminar su jornada laboral decidió sumarse a los festejos con la promesa de permanecer en el lugar hasta la salida del sol. Al momento de describir la omnipresencia del artista en su vida diaria, el fanático expresó: “Yo con todo, yo nací escuchando Sui Generis, lo redescubrí en mi adolescencia y lo vivo redescubriendo todos los días”. Finalmente, dejó un pensamiento sobre el valor lírico de su catálogo: “Vos te ponés a estudiar las letras de Charly y todos los días te dejan un mensaje”.
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