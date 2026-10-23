Charly García cumple 75 años y así lo homenajearon sus fanáticos

Por su parte, Camila, quien viajó especialmente desde la localidad de Munro, calificó al músico como “el maestro” y argumentó su profundo afecto familiar: “Yo creo que es el papá musical de todos. O por lo menos el mío”. Además, rememoró sus primeros recuerdos sonoros: “Desde muy chiquitita. Muy, muy. Desde la panza ya seguramente he escuchado”.

La mística de la velada atrapó también a un seguidor proveniente de Moreno, quien tras culminar su jornada laboral decidió sumarse a los festejos con la promesa de permanecer en el lugar hasta la salida del sol. Al momento de describir la omnipresencia del artista en su vida diaria, el fanático expresó: “Yo con todo, yo nací escuchando Sui Generis, lo redescubrí en mi adolescencia y lo vivo redescubriendo todos los días”. Finalmente, dejó un pensamiento sobre el valor lírico de su catálogo: “Vos te ponés a estudiar las letras de Charly y todos los días te dejan un mensaje”.