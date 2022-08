El firme pedido de María Becerra para no cruzarse con la China Suárez

“Yo vi una situación incómoda en ese momento y María Becerra nunca quiso cruzarse con la China Suárez, en un momento un hombre se acercó a ella y la apartó unos 30 metros de donde estaban los amigos de Tiago. Los organizadores del evento me dijeron que fue un pedido de Becerra no cruzarse con la China Suárez”, contó la periodista Paula Silva en diálogo con Juan Etchegoyen.

Según la periodista, la trapera habría dicho “la quiero lejos", en referencia a la actriz de Casi Ángeles.

“Rusherking dijo en su momento que no terminó bien con María Becerra y los organizadores me comentaron esto, que ella habría pedido no cruzarse con la China, es un escándalo porque se vio que el hombre apartó a María y automáticamente apareció ahí la China para ver a su novio cantando con Tiago”, afirmó la cronista que estuvo observando toda la situación desde una ubicación privilegiada.

maria becerra china suarez