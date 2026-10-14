"Coppola, el representante": qué parte de la vida de Guillermo se contará en la temporada 2 de la serie
El próximo 23 de octubre se estrena la nueva temporada de "Coppola, el representante" y te revelamos en qué parte de su vida se enfocará.
La aclamada comedia dramática "Coppola, el representante", protagonizada por Juan Minujín alistó el terreno para la llegada de sus nuevos episodios, cuyo estreno oficial quedó confirmado para el próximo 23 de octubre en la plataforma streaming Disney+. En esta nueva entrega, la narrativa se focalizará de lleno en el recorrido histórico y profesional del célebre mánager, abarcando desde el inicio de su alianza profesional con el astro futbolístico en el año 1984 hasta la debacle en la que perdió la totalidad de sus bienes, forzándolo a una profunda reconstrucción personal.
Bajo la premisa de que todo acontecimiento encierra múltiples versiones, la historia utilizará como hilo conductor una suerte de ritual cotidiano: las conversaciones que Guillermo Coppola entabla frente al sepulcro de su representado más famoso. A partir de esa intimidad, la trama se sumerge en el desglose de lo sucedido detrás de bastidores durante las décadas doradas de su carrera.
El foco central del relato explorará el vertiginoso ascenso y la posterior caída de una figura que combinó de manera constante el ámbito deportivo con la alta sociedad, los flashes de la prensa y las esferas de poder. La producción retratará la convivencia diaria con el éxito rotundo, el glamour, los excesos y las reuniones con las personalidades más influyentes de la época, capturando la esencia de una vida marcada por vivencias extraordinarias.
Asimismo, la serie pondrá especial énfasis en el proceso de debacle financiera y personal del protagonista, exponiendo las circunstancias que lo llevaron a perderlo todo y la posterior búsqueda para reinventarse en la soledad, aferrado a su activo más valioso: la memoria de una trayectoria repleta de anécdotas inverosímiles.
La producción audiovisual fue concebida por la dupla creativa integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, contando con la dirección y el rol de showrunner de Ariel Winograd. Los guiones estuvieron a cargo de Emanuel Diez, mientras que la realización técnica fue ejecutada en forma conjunta por las firmas Pampa Films y Gloriamundi Producciones.
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