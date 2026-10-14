"Coppola, el representante": qué parte de la vida de Guillermo se contará en la temporada 2 de la serie

La aclamada comedia dramática "Coppola, el representante", protagonizada por Juan Minujín alistó el terreno para la llegada de sus nuevos episodios, cuyo estreno oficial quedó confirmado para el próximo 23 de octubre en la plataforma streaming Disney+. En esta nueva entrega, la narrativa se focalizará de lleno en el recorrido histórico y profesional del célebre mánager, abarcando desde el inicio de su alianza profesional con el astro futbolístico en el año 1984 hasta la debacle en la que perdió la totalidad de sus bienes, forzándolo a una profunda reconstrucción personal.