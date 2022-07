Dalma Maradona se mostró furiosa con el marido de Verónica Ojeda: "Te gusta más la cámara que el..."

Dalma Maradona no se guardó su opinión sobre Baudry por el malestar que le generaron: "No me cierra lo que dice. Cuando te gusta más la cámara que el dulce de leche y no lo podés manejar, pasan estas cosas", sostuvo Dalma.

Claudia Villafañe ingresó en un momento de la entrevista para mencionar que llevará a la Justicia al abogado de Verónica Ojeda para afirme sus dichos en contra suya. Según lo que el letrado explicó, la falta de dinero sería culpa de la ex esposa de Diego Maradona y dos de sus hijas.