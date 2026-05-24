De San Juan al alma de Margarita: el emotivo viaje de Mateo Belmonte junto a Cris Morena
El intérprete de Rey en "Margarita" siempre soñó con dedicarse al arte y, ahora es uno de los favoritos del elenco. Así fue el recorrido de Mateo Belmonte.
Hay algo profundamente conmovedor en los inicios, en esos veranos donde el futuro es solo una hipótesis y el mundo del arte se siente como una pantalla que solo se puede mirar de lejos. Para Mateo Belmonte, ese pibe que caminaba por las calles de San Juan con la guitarra al hombro y el pecho lleno de anhelos, la actuación no era una certeza; era una fantasía aspiracional, un destino hermoso pero distante.
Sin embargo, hoy, con el éxito arrollador de "Margarita" en HBO Max, Mateo no solo demostró que los sueños no tienen códigos postales, sino que se convirtió en una de las revelaciones más luminosas de la televisión latinoamericana.
Su llegada a la producción de Cris Morena no fue un golpe de suerte; fue el resultado de años de talleres, castings fallidos, frustraciones masticadas en silencio y una fe inquebrantable. Y ese proceso de madurez es, precisamente, el que le prestó a su personaje: Rey.
En la ficción, Rey comenzó siendo una pieza más del engranaje del Hangar Soho, pero el público —que tiene un ojo clínico para detectar la verdad— no tardó en hacer un contrato emocional con él. Su personaje fue ganando terreno, complejidad y cariño a fuerza de una interpretación honesta, sensible y llena de carisma. Ver crecer a Rey en la pantalla fue, en el fondo, ver crecer al propio Mateo fuera de ella.
El "efecto Cris Morena" y el refugio de la música
No se puede entender el fenómeno de Mateo Belmonte sin el ecosistema que lo cobija. Cris Morena tiene esa capacidad única, casi de alquimia, de construir refugios emocionales a través de sus historias. Sus proyectos no son solo ficciones de temporada; son hogares de paso donde la música y los vínculos nos salvan. Y en ese sentido, Mateo encajó a la perfección. La música no es un accesorio en su vida, es un cable a tierra, un costado artístico que comparte con su comunidad y que le otorga a su actuación una musicalidad y una sensibilidad muy especiales. Cuando Mateo canta, hay una verdad que se impone.
"Hoy estoy viviendo un sueño", confesó el actor recientemente con una humildad que desarma. Y esa es la clave de su magnetismo: el espectador empatiza con él porque ve a un chico real que agradece cada aplauso, que no olvida sus raíces en San Juan y que entiende el peso de la oportunidad que tiene entre manos.
Mateo Belmonte nos recuerda que el "placer" de ver este tipo de series radica en la pureza de sus intenciones, en volver a creer que lo extraordinario puede pasarle a cualquiera que se anime a intentarlo.
El viaje apenas comienza, pero el trono ya es suyo. Con las dos temporadas de la serie, el Acústico y el Musical disponibles para maratonear, solo nos queda seguir acompañando a este Rey que, sin pedir permiso, se quedó con todo nuestro cariño.
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