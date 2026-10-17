Día de la Madre: las madres más importantes de la ficción

Y si de figuras entrañables hablamos, la cultura popular argentina le debe un altar a Mamá Cora (Esperando la carroza), el pilar involuntario de una familia enloquecida, cuyo afecto inocente y presencia indomable nos recuerdan la calidez inconfundible de nuestras abuelas y madres.

Las que tuvieron la libertad de criar a su propia manera

Ser madre también implica acompañar el crecimiento con vuelo propio y autenticidad. En Mamma Mia!, Donna Sheridan (Meryl Streep) nos regaló el retrato de una madre soltera, independiente y apasionada que construyó un paraíso para su hija Sophie, mostrándonos que criar no significa renunciar a los sueños propios. Una libertad similar desplegó Elizabeth James (Juego de Gemelas), la elegante diseñadora que, aun a la distancia de un océano, mantuvo la sensibilidad intacta para reencontrarse con sus hijas y devolverles la fe en la familia.

Esa misma sofisticación mezclada con una protección implacable se encuentra en la Reina Clarisse Rinaldi (El diario de la princesa), quien asumió la figura materna y de mentora para guiar a Mia Thermopolis con elegancia, firmeza y un amor profundo que trascendió la corona.

Las madres reales para los tiempos modernos

La ficción argentina también supo retratar las luchas y reinvenciones de la maternidad contemporánea. Antonia Salinas (Nancy Dupláa en 100 días para enamorarse) le dio voz a la madre empática y disruptiva, dispuesta a deconstruirse y aprender a la par de su hijo en su transición de identidad, enseñando que amar es, por sobre todas las cosas, validar la felicidad del otro.

Por su parte, el personaje de Soledad Silveyra en Vidas Robadas encarnó la maternidad en su faceta más heroica e implacable: la de la madre que no se rinde ante la adversidad y es capaz de mover cielo y tierra para defender y buscar la verdad para sus hijos.

Las madres de la ficción que completan este mapa

Floricienta: Si bien la historia la encuentra como tutora y figura hermana de los hermanos Fritzenwalden, la magia de Floricienta radicó en asumir un rol maternal lleno de alegría, cuentos y contención afectiva para llenar el vacío de un hogar triste. Y después encontrar su propia maternidad sin olvidarse de esos primeros pasos con la familia de Federico.

La madre de Elle Woods (Legalmente Rubia): Aunque aparece en momentos puntuales, encarna a la perfección a esa madre que apoya las pasiones de su hija —por más estrambóticas que parezcan— desde el cariño y el orgullo desmedido.

Mrs. Weasley (Harry Potter): La madre protectora por excelencia que adoptó al niño elegido sin dudarlo, recordándonos que donde comen siete, comen ocho cuando hay amor de sobra.

Mucha Ugarte (Carina Zampini en Dulce Amor): La representación perfecta de la madre de barrio, trabajadora, protectora y con el corazón abierto para sacar adelante a sus tres hijas frente a cualquier tormenta.

El cine y las series seguirán inventando personajes, pero todas estas figuras nos recuerdan una verdad universal: no existe una sola forma de ser madre. Ya sea desde la disciplina, la locura, el arte, la lucha o la ternura más pura, el amor de mamá es el territorio seguro al que siempre, de una u otra manera, elegimos regresar.