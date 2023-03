División de bienes de Alexis Puig y Lola Cordero: quién se quedó con la casa

La división de bienes: qué dijeron los protagonistas

lola cordero

Lola Cordero: “Estoy muy bien y terminé con el tramite de semejante momento, ha sido un año de trancisión y una nueva forma de familia, acomodar cosas en el trabajo, contenta con esta etapa y estoy muy feliz”.

Alexis Puig: “Yo le cedí el departamento a ella porque es el lugar donde viven mis hijas, es la casa de ellas y me correspondía la mitad porque fue una casa que compramos los dos, a mi lo único que me interesaba era terminar con esto lo antes posible y lo material nunca me ato, la separación la anunciamos en diciembre 2021 pero hacía rato que ya estábamos separados, y ahora con Luciana me cambió la vida, conocí al amor de mi vida y pensé que no iba a poder encontrar una mujer así”.

NOTA EN DESARROLLO