Bomba: confirman quién es la invitada especial de Duro de Domar

https://twitter.com/C5N/status/1658576871150309376 ESTE JUEVES A LAS 21:30 HS.



Una invitada especial llega a Duro de Domar, el programa de @pabloduggan.



¿Quién será?



#DuraDeDomar pic.twitter.com/ystSv2hgMJ — C5N (@C5N) May 16, 2023

Quién es el invitada "dura de domar" de Duro de Domar

Por el momento no se confirmó de quién se trata, aunque Lautaro Maislin estuvo de recorrida consultando opiniones y el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fue contundente. "Si dicen que es dura de domar, es Cristina Kirchner, sin dudas. Debería decir 'imposible de domar'", sentenció.

Daniela Ballester contó en vivo en C5N que recibió varios mensajes, entre ellos uno de Julia Mengolini, panelista del programa. "Me dijo 'para mí es humo. Conozco a Florencia (por la hija de la vicepresidenta) y no creo que sea ella. No creo que vaya Cristina tampoco'", contó.

Finalmente, Pablo Duggan confirmó este martes que se trata de Cristina Kirchner.