El conmovedor gesto del hijo de Ernestina Pais en el primer Día de la Madre sin ella



La fecha también tuvo una carga emocional particular por tratarse del primer Día de la Madre desde la muerte de la conductora. Para Benicio, el recuerdo de Ernestina estuvo presente a través de esas imágenes íntimas, que eligió mostrar sin necesidad de acompañarlas con un extenso mensaje.

Con apenas un corazón rojo y fotografías familiares, el joven encontró una manera personal de mantener viva la memoria de su mamá en una fecha significativa.

El gesto de Benicio también generó emoción entre quienes seguían la trayectoria de Ernestina y conocían el fuerte vínculo que los unía.