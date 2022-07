El Hotel de los Famosos: Silvina Luna contó intimidades sobre su encuentro con Martín Salwe

“Yo no sé palabra por palabra lo que él me dijo, pero sí fue una frase machista. Algo así como ‘bien que te gustó tal cosa', pero no lo tengo tan claro”, afirmó.

Además, dio detalles de lo que ocurrió debajo de las sábanas con el ex participante. "No, hubo una cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...", la dejó picando Luna

. A lo que el conductor, Angel De Brito, completó que “juegue”: "¿Poquito? No encontraste mucho... por lo que dijiste recién", y Luna respondió: "Me quedé ahí... con ganas ¡No alcanzó!".