El marido de Pampita se queja de que lo llamen así: "Machirulos"

En este sentido explicó que “a mi no hay nada que me dé más orgullo que estar casado con esta mujer y tener una hija juntos, a mi me dicen eso e inflo el pecho. A mucha gente le incomoda que haya una mujer exitosa y poderosa como Carolina (Ardohaín)”.

pampita marido

“Yo estoy enamorado de mi mujer y lo único que hacen llamándome así es que me ponga orgulloso, y mostrar los prejuicios propios”, recalcó en Agarrate Catalina.

Por último se refirió a “BA Producción Internacional”, el programa de reintegros para películas y series que filmen en CABA. “Por cada peso que invierte la Ciudad de Buenos Aires esto genera puestos de trabajo, beneficia a la Ciudad, pero además por consiguiente beneficia a la industria hotelera, turística, gastronómica”, valoró.

Al tiempo que sostuvo para concluir que “este pequeño detalle que habla de los beneficios que el mundo competitivo ofrece, va a lograr que esas películas con creatividad y talento argentinos, vuelvan y pongan en valor a la Ciudad”.