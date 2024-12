El picante comentario de Moria Casán contra Jennifer tras su salida de Gran Hermano

Con el liderazgo semanal en manos de Ulises Apóstolo, los participantes tuvieron que ingresar al confesionario nuevamente para elegir a quién enviar a placa, teniendo en cuenta que Brian Alberto ya se encontraba nominado, luego de ser sancionado por Gran Hermano por abrir uno de los box del kiosco, y Santiago Algorta y Andrea Lázaro habían sido fulminados por el líder.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el politólogo cordobés tenía la posibilidad de auto-fulminarse (otra de las novedades de esta edición), pero eligió no correr el riesgo en placa nuevamente, lo que le valió numerosas críticas en redes sociales. Además, le dio inmunidad a Giuliano "Nano" Vaschetto, quien no parece jugar enteramente del bando del cordobés, pero él no lo sabe.

Por lo que, ahora, quien salió perdiendo fue Giuliano porque abandonó la casa su máximo apoyo. Por su parte, en lo que respecta a Jennifer Lauria, en las próximas horas se tendrá que enfrentar al debate con los analistas, así como a las diferentes críticas de redes sociales, incluyendo la de Moria Casán.

Esto es porque la One hizo un comentario en redes sociales que sorprendió a todos, no solamente por dejar en claro que está al tanto sobre lo que sucede en GH, sino también sobre el accionar que tiene cada participante. Y, en las últimas semanas, Jennifer se hizo viral por masturbar a un compañero en frente de todos, por lo que Moria revivió dicha polémica sorprendiendo a todos.

