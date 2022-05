Qué famoso le propuso un trío a Yanina Latorre: qué respondió

En este contexto, el conductor le preguntó a su panelista si participaría de uno de los episodios. "Si subo, terminamos en un hotel", retrucó Yanina Latorre, quien fue por más y reveló: "Me encanta. Una vez me ofreció hacer un trío, pero le dije que no, me escapé".

Todos quedaron sorprendidos antes esta confesión y le pidieron a la mediática más detalles del hecho: "Yo decía todo el tiempo en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba... me hacía la canchera. Voy a una fiesta del Bailando y él se empezó a acercar. Me vino a encarar con Silvina (Luna)", recordó.

"Yo estaba con Jey Mammon y nos fuimos bailando entre la gente. Cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo", remarcó Yanina.