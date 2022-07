Tras 10 años, se conocieron los motivos de la ruptura entre El Polaco y Karina La Princesita

Ambos fueron pareja durante cinco años, tuvieron varias idas y vueltas, y decidieron separarse definitivamente en 2012. Las múltiples traiciones del Polaco habrían sido la causa de la ruptura definitiva. Con el correr del tiempo, ambos supieron dejar atrás viejas peleas y comenzar a llevarse bien como padres separados por el bien de Sol.

Karina también admitió haber sido infiel en una entrevista que dio hace unos meses en Flor de equipo. "Yo fui infiel. No voy a decir con quién, pero sí. Fue hace mucho. Fue merecido igual”, dijo.

Y luego reveló: "Engañé a El Polaco. Pero él lo sabe. Además, después de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…”, se justificó. "Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento. Me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”, reconoció.

El divertido ida y vuelta que mantuvieron ayer en el programa les permitió hablar del pasado sin rencores. El Polaco trajo a colación la forma en que se conocieron, luego de que él quedara flechado al verla cantar: “No había ido a verte a vos. Podía tocar cualquier grupo, pero había tomado un par de cervecitas de más… ¿Y te acordás que te toqué el tobillo? Porque dije que nadie te llegaba a los tobillos”, recordó.

KARINA, LA PRINCESITA - El Polaco, #UnViajeInolvidable | Programa completo (29/07/22)

En tanto, Karina dijo: “Estabas re acelerado, porque yo me acuerdo de un chiquito que me decía ‘a vos nadie te toca los talones’ y me tocaba los talones. Yo decía ‘uy este chico es re intenso’. No sabía que te iba a conocer”.

Más adelante la conversación derivó en Sol. “Cuando llega el momento, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Y a la vez como que frena el tiempo y te ponés a recordar lo que era de bebé”, dijo Karina visiblemente emocionada.

Y reflexionó: “La música a mí me salvó, pero aun teniendo la música, seguía totalmente depresiva y triste. Y a mí Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí”.

En cambio, el Polaco escuchó atentamente las palabras de Karina y también se emocionó al reflexionar sobre su crecimiento como padre: “Fue el primer motivo de mi vida para tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Acepto todas las cagadas que me mandé, pero fue la primera vez que dije: ‘La vida no es todo llorar y tristeza’”. El recordar que tenía apenas 19 años cundo la tuvo, el cantante reconoció: “Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas”.