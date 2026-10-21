"El señor de los Anillos: los anillos del poder": todos los detalles de la temporada 3
Prime Video lanzó el primer adelanto de la tercera temporada de "El señor de los Anillos" y reveló algunos detalles.
Prime Video dio a conocer el esperado avance oficial de la tercera temporada de la serie de fantasía "El señor de los anillos: Los anillos del Poder", anticipando una etapa decisiva en la saga. Con la contundente frase «Todo ha conducido a esto» enunciada por la elfa Galadriel, la producción promete adentrarse de lleno en el hito más oscuro de la Segunda Era: la gestación del Anillo Único y la consolidación del dominio de Sauron sobre el mundo conocido.
En esta nueva entrega, la Tierra Media atraviesa un conflicto bélico total a gran escala. Han transcurrido cinco años desde el trágico colapso y caída de Eregion, un lapso en el que las tropas orcas comandadas por el Señor Oscuro avanzaron sin piedad, conquistando cada territorio a su paso. Ante este panorama desolador, apenas un puñado de bastiones resiste frente a la amenaza de una victoria absoluta del mal: la fortaleza subterránea de Khazad-dûm —donde los enanos permanecen atrincherados en las profundidades de su montaña— y los reductos élficos de Lindon y Rivendel, resguardados únicamente por el poder defensivo de sus Tres Anillos.
Sin embargo, el peligro principal se incuba en el corazón de Mordor. Desde las alturas de su recién erigida fortaleza de Barad-dûr, Sauron trabaja obsesivamente día y noche en la forja de una reliquia definitiva: el Anillo Único, concebido con la única finalidad de someter la voluntad de sus enemigos y doblegar toda forma de vida.
El tráiler deja ver cómo los distintos pueblos se ven empujados a una resistencia heroica frente a la devastación. Ataviados con imponentes armaduras oscuras, los aterradores Nazgûl —los siervos del Anillo— ya patrullan la Tierra Media sembrando el pavor. En paralelo, el conflicto desgasta las alianzas internas: los elfos combaten al límite en las líneas del frente, los vínculos consanguíneos se fracturan en Khazad-dûm, el reino insular de Númenor alcanza un punto de quiebre político al borde de la contienda civil y, en los lejanos parajes de Rhûn, Gandalf despliega su magia e influencia en un intento desesperado por torcer el rumbo de las sombras.
Frente a la inminente catástrofe, los pueblos libres —comprendidos por hombres, elfos, enanos y magos— deberán superar sus diferencias y articular una alianza contrarreloj antes de que Sauron complete su plan de dominación absoluta. Detrás de escena, la entrega vuelve a contar con la conducción creativa de los showrunners y productores ejecutivos J. D. Payne y Patrick McKay. Al equipo de producción ejecutiva se integran Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble y Charlotte Brändström —quien además asume el rol de directora—, acompañados por Matthew Penry-Davey en la producción y Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee en la coproducción.
Fecha de estreno de todos los episodios de "Los anillos del Poder"
Para los fanáticos que aguardan el estreno de esta nueva etapa de la historia, la plataforma organizó un esquema de lanzamientos escalonado durante el mes de noviembre:
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Episodios 1, 2, 3 y 4: 11 de noviembre de 2026.
Episodios 5 y 6: 18 de noviembre de 2026.
Episodios 7 y 8 (Final de temporada): 25 de noviembre de 2026.
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