"El señor de los Anillos: los anillos del poder": todos los detalles de la temporada 3

En esta nueva entrega, la Tierra Media atraviesa un conflicto bélico total a gran escala. Han transcurrido cinco años desde el trágico colapso y caída de Eregion, un lapso en el que las tropas orcas comandadas por el Señor Oscuro avanzaron sin piedad, conquistando cada territorio a su paso. Ante este panorama desolador, apenas un puñado de bastiones resiste frente a la amenaza de una victoria absoluta del mal: la fortaleza subterránea de Khazad-dûm —donde los enanos permanecen atrincherados en las profundidades de su montaña— y los reductos élficos de Lindon y Rivendel, resguardados únicamente por el poder defensivo de sus Tres Anillos.