El descargo de Ernestina País tras el incómodo momento que vivió en LAM: "Se me vino toda mi infancia a la cabeza"

Asimismo, destacó que durante la crianza estuvieron muy apegadas. “Tenemos una historia muy dramática que cada una la vivió de manera diferente. Las tragedias son muy fuertes en una familia y no se pasan fácilmente. Cuando hay una tragedia de por medio no hay que subestimar la relación de hermanos”, detalló al aludir a la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura miliar.

Con un claro ánimo de no ahondar más en el tema, dijo que tienen diversas percepciones. Al escucharla, Fernanda Iglesias la interrumpió y aseguró que no entiende como los hermanos se pelean.

La conversación entre los integrantes del programa continuó y cada una de las angelitas contó cómo eran los vínculos con sus hermanos, algunas de ellas los definieron como “inquebrantables”, mientras que otra parte del staff señaló que no siempre se puede generar una relación con esas características. En medio de esto, Ernestina fue enfocada y estaba visiblemente afectada.

Si bien intentó contener las lágrimas y ante la pregunta del conducto de cómo se encontraba, respondió que bien, el rostro demostró una gran tristeza tras hablar de este vínculo que tiene con Federica. Durante el resto del programa, el tema no volvió a tratarse.

El descargo de Ernestina en redes sociales

Ayer, la conductora aclarar qué fue lo que sintió tras el incómodo momento. “Soy una persona hipersensible y superllorona”, explicó.

“Yo creo que estaban más asombrados por descubrir que soy sensible finalmente, cosa que no se a ustedes, pero a mí en pandemia me empezó a pasar mucho de dejar salir los sentimientos, y estar un poco más libre, de mostrarme cómo soy”, señaló Ernestina en el descargo que compartió en Instagram.

Según contó, la pregunta la descolocó, ya que no es un tema sobre el cual suele hablar en televisión. “Llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza”, analizó.

“Yo creo que las relaciones son complejas, nunca son ni blancas ni negras, y lo que yo sentí fue nostalgia y emoción por esas niñas que transitaron una historia difícil. Eso fue lo que a mí me conmovió. Con mi familia pasamos historias fuertes, que a mí me traspasó ayer por el cuerpo. No fue ni el enojo, ni nada, fue la emoción.Y me parece que una de las cosas más hermosas que podemos tener es poder todavía emocionarnos”, indicó.

También se refirió a la chicana que tuvo con Ángel de Brito, ya que dijo que no iba a volver como panelista al programa, dejando en evidencia que se trató de un paso de comedia al aire. De hecho, se refirió a él como “una persona que conmigo se ha portado muy bien”.

“Como lloré la mitad del programa, fue como bueno la pasaste como el ojet... Pero no, ya no me asusto de mostrar mis sentimientos, y no me asusta decir que con tal persona, o con tal otra, puedo tener una relación distinta”, marcó.

Al mismo tiempo, agradeció a todos los que se preocuparon por ella y le escribieron en el transcurso del día. “No se preocupen: era solo emoción. No tengan miedo a emocionarse”, concluyó.