Qué dijo Gustavo Sofovich tras su pelea con Fabio Cuggini

Tras el enfrentamiento, que quedó grabado en un video, Sofovich sostuvo: “Me acosa, me trata de falopero".

Así fue la pelea entre Gustavo Sofovich y Fabio Cuggini

sofovich cuggini

Sofovich aclaró que él no necesita fama porque es "el hijo de uno de los tipos más importantes de este medio" y que los programas de Gerardo, "ahora míos, están todos los días al aire en Paraguay y en Uruguay".

En ese marco, aseguró: "Mi papá no se hablaba con Cuggini porque es una mala persona, no lo quiere nadie. Es un buscador de fama serial, fijate que estoy grabado a dos cámaras”, afirmó el productor en “Desayuno Americano”.

Según contó, esta no fue la primera vez que se cruzaron por el mismo asunto: "Voy al baño y me grita falopero y el otro día, hace unos meses, desde el auto, me gritó falopero”, aseguró el hijo de Gerardo Sofovich.

Por su parte, Cuggini realizó la denuncia ante la Policía y expresó en Intrusos: “Me dio tristeza verlo en ese estado y por otro lado me dio miedo. Yo siempre le dije ‘no voy a ser cómplice de tu muerte’”.