Falleció Marcelo Trepat, recordado por sus papeles en "Montaña rusa", "La niñera" y "Los simuladores"

En la pantalla grande, integró el elenco de Cicatrices, película dirigida por Patricio Coll, y participó del cortometraje Te querré mientras viva, realizado por Agustín Barroso.

De “Drácula” a “Cabaret”: sus grandes trabajos en el teatro

Una parte fundamental de la carrera de Marcelo Trepat se desarrolló sobre las tablas. En 1991 fue integrante del elenco original de Drácula, el musical, la reconocida producción de Pepe Cibrián y Ángel Mahler estrenada en el Luna Park. En aquella puesta interpretó a Lord Arturo.

Su recorrido teatral continuó con títulos destacados del género musical. Formó parte de Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz. En 2002 se sumó a El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese, y en 2003 compartió proyecto con Raúl Lavié en Zorba.

Otro de sus trabajos relevantes fue Cabaret, musical en el que encarnó a Cliff Bradshaw durante las temporadas 2007 y 2008. La puesta estuvo dirigida por Ariel del Mastro y contó con las actuaciones de Alejandra Radano, Karina K y Alejandro Paker.

A su experiencia en el género se agregaron Te quiero, sos perfecto… cambiá, bajo la dirección de Ricky Pashkus, y Visitando al señor Green, obra en la que compartió escenario con Pepe Soriano y que tuvo la dirección de Santiago Doria.

Su vínculo con el teatro infantil y Les Luthiers

El artista también tuvo una participación importante en espectáculos destinados al público infantil. Entre ellos se destacaron La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, donde interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa, y Mi bello dragón, la obra de Enrique Pinti que llegó al Teatro Maipo en 2002.

Entre 2009 y 2012, además, se desempeñó como reemplazante de Les Luthiers. Durante ese período cubrió funciones actorales y vocales de distintos integrantes del grupo, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en los espectáculos Lutherapia y Chist!.

En paralelo, Trepat cultivó su faceta musical. En 1998 participó en la grabación colectiva de Rutas del alma, un proyecto que reunió al Coro Kennedy con numerosos artistas.

La vida que eligió lejos de Buenos Aires

En 2008, luego de concluir su participación en Cabaret, Trepat decidió radicarse en Villa Giardino, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Desde entonces, la localidad se convirtió en el lugar donde desarrolló su vida lejos del ritmo de la ciudad de Buenos Aires.

Su relación con esa zona había comenzado bastante antes de instalarse allí. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Argentina de Actores, sus visitas a la casa de descanso que la entidad tiene en la región lo acercaron al lugar. Impulsado por Georgina Barbarossa, había comprado un terreno en 1997 y años después tomó la decisión de establecerse definitivamente en Córdoba.

Con una trayectoria que combinó ficción televisiva, cine, musicales y espectáculos infantiles, Marcelo Trepat construyó un camino artístico diverso, con participaciones en producciones que forman parte de la historia del entretenimiento argentino.