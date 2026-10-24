Fito Páez destrozó a Javier Milei y definió la política actual como "una parodia de la democracia"

"Hasta los años '80 se podía pensar así. Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora y podíamos decir que la gente va a votar y que gane el mejor. Pero ese cuentito se terminó. Hoy es una parodia de la democracia y que alguien venga a decirme lo contrario", desafió el músico.

En el mismo sentido, Fito expresó su preocupación por la pérdida de empatía y la descomposición social: "En esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y de la comunicación entre los seres humanos".

El refugio en la música y el reclamo educativo de Fito Páez

Ante un panorama complejo, el referente del rock nacional reivindicó el valor del arte como conector espiritual fundamental y pidió por su implementación obligatoria en el sistema de enseñanza.

"La música es el único canal por el cual podemos interconectar de una manera superior, porque nos recuerda quiénes somos, cómo somos y la pequeña cosita que somos en el universo", señaló el rosarino.

A su vez, Páez renovó su crítica al sistema educativo y apuntó: "Atrapados en este mundo de miedos, nos olvidamos de que la música debería enseñarse en las escuelas".

Las palabras del cantautor rosarino sorprendieron en el ámbito político y cultural, dado que semanas atrás se habían viralizado fragmentos de una entrevista que brindó en Madrid, donde había mostrado guiños al fenómeno libertario.

En aquella oportunidad, Páez había afirmado que "las utopías no sirven para nada", señaló que las políticas de izquierda habían fracasado y exigió una autocrítica profunda a los sectores opositores que facilitaron el ascenso de Milei al poder.