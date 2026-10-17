Franzizca presentó "AMIGA" con entradas agotadas y un set de siete horas
La DJ y productora argentina celebró el lanzamiento de su nuevo álbum con una experiencia audiovisual que combinó exploración sonora, baile y un recorrido por distintas emociones.
Franzizca vivió una noche especial en Buenos Aires con la presentación de AMIGA, su nuevo álbum, en una jornada que reunió a sus seguidores en La Nube con entradas agotadas. La DJ y productora protagonizó un set de siete horas en el que desplegó su identidad artística a través de una propuesta que combinó potencia, experimentación y conexión con el público.
A lo largo de la presentación, la artista sostuvo la energía de la pista con una selección musical que fluyó sin interrupciones. Cada transición acompañó los cambios de clima y las distintas sensaciones que atraviesan su universo sonoro, en una experiencia en la que la música funcionó como hilo conductor.
El encuentro marcó un nuevo paso en la carrera de Franzizca, que continúa consolidando una propuesta propia dentro de la escena electrónica argentina y explorando nuevas formas de vincular sus composiciones con el público.
“AMIGA”, un viaje por distintas emociones
El nuevo trabajo discográfico está compuesto por ocho tracks que combinan vocales, bases techno y sonidos experimentales. Con una búsqueda que cruza sensibilidad y fuerza, el álbum propone un recorrido musical cambiante, en el que conviven momentos íntimos con pasajes de mayor intensidad.
En AMIGA, Franzizca explora diferentes contrastes: lo sensual y lo profundo, lo suave y lo agresivo, lo personal y lo expansivo. Cada composición forma parte de una búsqueda en evolución, en la que la música se convierte en una herramienta para expresar emociones y transformar sensaciones en experiencias sonoras.
La presentación en La Nube trasladó esa identidad al escenario. Durante las siete horas de set, la DJ construyó un diálogo constante con la pista, enlazando cada tema con el siguiente y adaptando la energía de la cabina a la respuesta de los asistentes.
De la escena electrónica al universo de Moria
Además de este lanzamiento, Franzizca sumó recientemente su música a la biopic de Moria Casán. Para el proyecto creó “Feliz Moria”, una pieza electrónica que lleva su sello sonoro al universo de la diva argentina.
La canción retoma el espíritu glamoroso, nocturno y provocador asociado a Moria, con referencias a sus frases más emblemáticas y una estética alineada con la personalidad de la artista.
Con AMIGA y esta participación audiovisual, Franzizca continúa ampliando su recorrido creativo y reafirmando una identidad musical en la que la experimentación, la exploración sonora y la búsqueda de nuevas experiencias ocupan un lugar central.
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