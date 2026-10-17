Franzizca presentó "AMIGA" con entradas agotadas y un set de siete horas

La presentación en La Nube trasladó esa identidad al escenario. Durante las siete horas de set, la DJ construyó un diálogo constante con la pista, enlazando cada tema con el siguiente y adaptando la energía de la cabina a la respuesta de los asistentes.

De la escena electrónica al universo de Moria

Además de este lanzamiento, Franzizca sumó recientemente su música a la biopic de Moria Casán. Para el proyecto creó “Feliz Moria”, una pieza electrónica que lleva su sello sonoro al universo de la diva argentina.

La canción retoma el espíritu glamoroso, nocturno y provocador asociado a Moria, con referencias a sus frases más emblemáticas y una estética alineada con la personalidad de la artista.

Con AMIGA y esta participación audiovisual, Franzizca continúa ampliando su recorrido creativo y reafirmando una identidad musical en la que la experimentación, la exploración sonora y la búsqueda de nuevas experiencias ocupan un lugar central.