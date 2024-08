"Furia estaba sacada": el mal momento de un periodista con la exGran Hermano

Rodrigo Bar contó a través de un video de TikTok que la exhermanita "estaba sacada" después de lo que sucedió con Catalina y que, luego de ese momento, lo interceptó durante 20 minutos de una forma violenta. "Fui maltratado por Furia después de hacerle una nota y como ella fingió demencia y dijo que habíamos inventado todo, voy a contar la verdad de la historia", contó el periodista.

Todo ocurrió el pasado viernes en la previa del concierto de Ciro. El periodista de Socios del Espectáculo fue a cubrir el concierto y se cruzó a Furia, convocada por una marca igual que su excompañera de GH, Catalina Gorostidi.

periodista maltratado furia

Después de que Furia se fue de la nota, Bar contó que la mediática volvió al lugar y lo atacó. "Me empezó a decir de todo, literalmente como la veían en el reality. De esa forma me atacó durante 20 minutos. Primero me pidió que borre la nota, a lo que le quise explicar que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido, pero ella no lo quería entender", detalló en el video de TikTok.

Después, contó que la doble de riesgo le dijo que se tenía que dedicar a "hacer deportes" y comenzó a insultarlo nuevamente. "Por si quedaba alguna duda después me dijo puto malo, que era un chimentero de mierda y después empezó a amenazarme", agregó.