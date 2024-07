Mauro reveló que Furia lo acosa: "Notición"

La denuncia de Furia contra Mauro

"Les cuento un notición: me quiere hacer una carta documento ahora porque dice que hablo, que qué se yo. Si ustedes ven mi Instagram no la nombro casi nunca. Me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro todo. Yo no la nombro para nada y me escribió que me quería hacer una denuncia", contó.

Y lanzó: "Ni se lo contesté el mensaje, ni se lo abrí. Quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal eh. Vi que hace poco se peleó con (Gastón) Trezeguet. No es un no”. “Lo más gracioso es que ella ni bien salió decía ‘todo juego’ y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así. Le guste a quién le guste, la tipa es así".

