Georgina Barbarossa habló del tamaño del pene de uno de sus novios: pasó un papelón

"Tenía un micropene, muy chiquitiiiiiiiitooooooooo", agregó, como para que no queden dudas de la barbaridad de la que estaba comenzando a hablar.

"Se daba maña en otras cosas, pero viste que te distraés", siguió contando Georgina y ya ni los cámaras aguantaban lo que estaban escuchando.

El papelón posterior

Luego, Georgina contó que en ese tiempo no había WhatsApp pero si mails y le mandó uno a su hermana que vive en Sevilla, España, para contarla sobre lo de su novio con micropene con lujo de detalles.

Pero cometió un error al enviar el mail. ¿Qué pasó?: "Le envié por error el mail al señor. Me quería matar, tuve taquicardia... Después me escribió y me puso 'qué lindo que te acuerdes de mí'".