Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y sorprendió por su increíble parecido con Brenda Gandini
El actor asistió a los Premios ACE junto al adolescente y compartió imágenes de la salida en sus redes sociales.
Gonzalo Heredia compartió una noche especial junto a su hijo mayor, Eloy, fruto de su relación con Brenda Gandini. El actor asistió a una nueva edición de los Premios ACE acompañado por el adolescente y publicó varias fotografías del encuentro en su cuenta de Instagram.
La ceremonia, que reconoce a las principales figuras y producciones del teatro argentino, se realizó en el Teatro El Nacional y reunió a numerosos artistas. Para la ocasión, Heredia eligió un elegante conjunto total black, con prendas negras que le dieron un estilo sobrio y sofisticado.
Más allá de su presencia en la entrega de premios, la atención se centró en las imágenes que protagonizó junto a su hijo. Ambos posaron sonrientes y dejaron ver la complicidad que comparten durante la salida. Eloy, por su parte, lució un look juvenil con campera oscura, pantalón negro y un peinado descontracturado. Junto a las postales, el actor expresó sus sentimientos por haber vivido ese momento con él: “El premio de haber compartido este momento con él. Todo risa, todo amor”.
El crecimiento de Eloy y el parecido con su mamá
La publicación no tardó en generar repercusión entre los seguidores de Heredia, que destacaron cuánto creció el adolescente desde sus primeras apariciones públicas. Las fotografías también reavivaron los comentarios sobre el parecido físico de Eloy con Brenda Gandini, ya que varios usuarios encontraron en él rasgos muy similares a los de su mamá, aunque también conserva características de su padre.
La salida compartida dejó en evidencia el vínculo cercano entre Gonzalo y su hijo, en una noche significativa para el actor por su participación en uno de los eventos destacados del teatro nacional. Con una publicación cargada de afecto, Heredia mostró una faceta familiar y recibió numerosos comentarios de quienes se sorprendieron al ver la imagen actual de Eloy.
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