Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y sorprendió por su increíble parecido con Brenda Gandini

Más allá de su presencia en la entrega de premios, la atención se centró en las imágenes que protagonizó junto a su hijo. Ambos posaron sonrientes y dejaron ver la complicidad que comparten durante la salida. Eloy, por su parte, lució un look juvenil con campera oscura, pantalón negro y un peinado descontracturado. Junto a las postales, el actor expresó sus sentimientos por haber vivido ese momento con él: “El premio de haber compartido este momento con él. Todo risa, todo amor”.