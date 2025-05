Gordo Dan: "El PRO pierde su primera elección en CABA en 20 años gracias a nuestro..."

Como era de esperarse, esto desató un escándalo que incluyó a la Justicia electoral, la cual solicitó que el material fuera dado de baja en redes sociales. Tanto Javier Milei, como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, le restaron importancia a lo sucedido e, incluso, el Presidente llegó a decir que Macri estaba "muy llorón", lo que derivó en la bronca del PRO.

Tras los comicios que dejaron al vocero libertario como ganador, Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- se jactó de que la derrota del partido amarillo fuera a causa del material que ellos mismos difundieron, lo que implica un reconocimiento de la autoría intelectual del grave episodio.

"EL PRO PIERDE SU PRIMERA ELECCIÓN EN CABA EN 20 AÑOS GRACIAS A NUESTRO VIDEO", escribió el influencer, lo que fue replicado por los numerosos trolls libertarios que tiene atrás y que Santiago Caputo maneja como títeres.

image.png

Sturzenegger, sobre la fake news libertaria contra el PRO

En el marco de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y tras votar en una escuela de Barracas, Federico Sturzenegger se burló del video hecho con inteligencia artificial (IA) y que se viralizó, dónde Mauricio Macri anunciaba que Silvia Lospennato se bajaba.

"Nosotros vimos el video anoche con mi mujer y era como bastante gracioso. Es bastante obvio que era un chiste porque estaba hecho con un imitador bastante malo. Hay que interpretarlo así”, manifestó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, intentando bajarle el tono a la polémica.

Más allá de esta primera definición, se separó de la postura beligerante de Patricia Bullrich y reconoció: "Hoy, en realidad cuando hacés este tipo de cosas con IA, que replica la voz perfecta, creo que era más o menos un gancho que nos daba el que lo había hecho que era un chiste, me parece que hay que interpretarlo así".

"Obviamente en un mundo donde hay libertad de expresión y en estos tiempos de IA, bueno pasa eso. A nosotros también nos hacen esos, fotos con IA, videos y me parece que es parte de esa libertad de expresión. De ahí a relacionarlo con algún partido o algo me parece que no tiene ningún sentido”, consignó.

Embed - VOTÓ Federico STURZENEGGER