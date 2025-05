Gran Hermano, minuto a minuto: así fue el regreso de 8 exparticipantes

Live Blog Post

Gran Hermano: la inesperada elección de Selva Pérez que destruyó a Ulises Apóstolo

En la noche de este miércoles, Gran Hermano vivió una noche intensa: ocho exconcursantes regresaron a la casa más famosa del país con el objetivo de formar pareja con los participantes actuales y colaborar en sus estrategias de juego. Este rol, ya conocido en ediciones anteriores, viene con sus propias condiciones y límites.

Lo cierto es un llamativo momento se vivió en medio de las elecciones de cada participante. Los actuales competidores realizaron un sorteo que estableció en qué lugar podrían acceder a ver a los "ex" y elegir con qué compañero quedarse para los próximos días.

A Selva Pérez le tocó en quinto lugar, justo antes de Ulises Apóstolo, quien resultó sorteado en sexto puesto. Inesperadamente, la uruguaya eligió a Chiara Mancuso, mientras todos aseguraban que la joven sería la pareja del politólogo cordobés, dada la amistad que los une.

Por supuesto, este fue uno de los momentos más destacados de la noche, generando total sorpresa en Santiago del Moro, el conductor, y todo el público que, sin dudas, esperaban otro desenlace de este reencuentro.

No obstante, el cordobés ingresó contento -pese a no poder elegir a Chiara- y se quedó con Jenifer Lauría, mientras que Juan Pablo de Vigili no tuvo más opción que escoger a Giuliano Vaschetto, quien quedó en último lugar. Pese a ello, el correntino se mostró feliz y aseguró que siempre quiso jugar con el santafesino.

En tanto, Selva se disculpó con Ulises por su elección y aseguró: "No me di cuenta".