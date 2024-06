Gala de nominación en Gran Hermano: a qué hora y cómo ver en vivo los votos de los eliminados

¿Cómo quedará la placa final?

A qué hora y cómo ver en vivo la gala de nominación de Gran Hermano

Llega la gala de nominación, con la particularidad de que son los exparticipantes quienes deciden la placa para el domingo. Hoy a las 22.30 preparate para ver Gran Hermano y la decisión de quienes ya no están en juego.

El programa se podrá ver por la pantalla de Telefe, YouTube y Twitch del canal. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil por las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde también se puede ver la casa en vivo, las 24hs.

santiago del moro

Santiago del Moro volvió a defender a Furia y las redes lo liquidaron: "Tan enfermo"

Una profunda polémica se gestó este martes por la noche cuando los exparticipantes de Gran Hermano ingresaron a la casa para nominar a quienes aún permanecen en el juego. En el marco de una de las nuevas sorpresas que el ciclo tiene para los jugadores, Juliana 'Furia' Scaglione insultó de todas las formas posibles a sus excompañeros, siendo los más apuntados Joel Ojeda, Catalina Gorostidi y Coty Romero.

Tras esto, las redes sociales se indignaron por los comentarios de Santiago del Moro, quien nuevamente defendió a la jugadora más polémica y violenta de esta edición: "Cuando se genera este nivel de delirio, vuelvo a lo mismo... ¡Es un programa de televisión y una competencia! Hay gente que discute como si fueran cuestiones de estado", comenzó diciendo en su programa de radio que se emite por La 100.

Seguidamente, continuó con su justificación: "Ella ayer estaba muy sacada pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran". Y agregó: "Hizo comentarios que puede hacer cualquiera y están mal, todo el mundo dice 'estás flaco, estás gorda, estás linda'", dándole un marco de normalidad al hecho de referirse a cuerpos ajenos.

Por supuesto, los internautas de X no dejaron pasar la oportunidad de liquidar al conductor del ciclo, que ya había sido duramente señalado en otras oportunidades: "Por momentos pienso que no puede ser tan pelotudo, pero acá lo tenés… cada día se supera más y más"; "Ella podría ahorcar a Arturo en vivo y él va a decir que es un programa de televisión"; "Nefasto"; "Qué asco me da. No podés ser tan enfermo de justificar comentarios de mierdas que le pueden arruinar la vida alguien", fueron algunos de los comentarios en repudio a la actitud que Santiago del Moro sostiene a pesar de todo.

