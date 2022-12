Gala de nominación en Gran Hermano: a qué hora y cómo ver en vivo

A QUÉ HORA ES LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

El programa de esta noche comenzará a las 21:45. Además, Santiago del Moro comunicó que los participantes votarán en vivo, algo que no había pasado hasta el repechaje. Sin embargo, ellos no lo saben y creen que como Maxi quiere abandonar, esta semana no habrá eliminados.

CÓMO VER EN VIVO LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

El programa se transmite por la pantalla de Telefe. Se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play, DirecTV Go y Pluto TV.