Gran Hermano: Juliana da sus explicaciones tras ser expulsada de la casa

Durante la emisión de este martes, Gran Hermano le mostró a la participante todas las veces que dio información que no debía darle a los participantes que estaban dentro de la casa hace meses y que desnaturaliza las reglas del reality show.

"Sentía que no eran comentarios relevantes ni de gran importancia que le podrían dañar al resto de los chicos", expresó Juliana. Aunque admitió que hubo otros que podría haberse "callado".

Luego, siguió: "Yo creo que hubiese sido correcto una previa sanción de la cual nunca me enteré, que lo dijo Gran Hermano anoche. No me la informaron, me hubiese parecido lo más justo una sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en la que me sacaron de la casa, ni siquiera me dejaron agarrar las cosas. Me pareció poco cuidado. Me parte el alma ver cómo quedó Maxi afectado, ojalá que no se vaya. Me siento responsable”

“Soy muy bocona, lo admito. No pensé sinceramente que iba a ser motivo de expulsión. Pero ahora que veo todo de afuera, todos esos comentarios no los tendría que haber hecho”, dijo arrepentida.