Martina volverá a Gran Hermano y contó su polémico plan para atacar a Julieta

ESTO ES LO QUE ESTAN INCENTIVANDO Y APOYANDO? @SANTIAGODELMORO @telefe @GranHermanoAr @Prensa_Kuarzo ??????



ES UNA VERGÜENZA



NO AL INGRESO DE MARTINA EN GH — JULIETA AL 9009 (@jupoggioqueen) March 20, 2023

"A Julieta le voy a llevar un pañal", comenzó diciendo Martina, mientras se la ve acostada en una cama con quien era su cuñado y ahora su novio.

Luego, el joven acostado a su lado agregó: "Decile cornuda. Entra y decile, todo mal, así de una". A lo que la segunda eliminada de GH respondió: "No sé si se puede hacer eso. Me costó un montón entrar y me van a echar".

Esto generó mucho repudio en las redes sociales, mientras que los fanáticos de Julieta pidieron que no ingrese, ya que la idea es que los finalistas pasen una linda semana.