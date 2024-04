Gran Hermano EN VIVO: la gala de nominación minuto a minuto

Live Blog Post

Furia le anuncia a sus compañeros de Gran Hermano que se tiene que ir de la casa

"Mañana ya no me van a ver. Tengo que abandonar el juego. Lo quiero pasar con mi familia por si es algo muy importante. No quiero molestar a gente y creo que primero está mi salud. Creo que primer estoy yo. No se pongan mal", dijo Furia, en lo que fue parte de una estrategia personal.

Luego, Juliana contó que se trataba de una "joda", y si bien ratificó que saldrá a hacerse estudios, aseguró que volverá.

Seguí leyendo esta nota.