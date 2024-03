Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto de la decisión de los líderes

Live Blog Post

Gran Hermano anuncia sanciones para participantes por brindar información del afuera

La voz del programa indicó que hubo dos participantes que trasgredieron las normas del reality, pero que lo hicieron con diferentes intencionalidades.

Damián fue el primer mencionado debido a "un descuido que no afecta el espíritu del juego", por lo que solo fue advertido.

Denisse tras analizar "detalladamente una situación en el dormitorio con Bautista" donde "de manera deliberada" dio a entender algo con respecto a Furia que fue considerado que tiene "una incidencia directa en el juego" por lo que fue sancionada: en caso de no ser eliminada el domingo, estará nuevamente nominada la próxima semana y no participará de la prueba del líder y no podrá ser salvada por el líder.